В Алматинской области закрыт участок дороги Сарыозек - Коктал
Полиция просит внимательно отнестись к этому сообщению.
Участок дороги республиканского значения перекрыт в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
27 декабря в 11.30 час из-за сильного ветра, сопровождаемого обильным снегопадом и ограниченной видимостью, закрыто движение по автодороге республиканского значения "Сарыозек - Коктал", с 45 по 65 км (близ горного перевала Алтын-Емель), в обоих направлениях.
"Просим вас внимательно отнестись к сообщению и по возможности воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации погодных условий", - сообщили в полиции.
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