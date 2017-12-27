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В Саудовской Аравии казнили виновника смертельного ДТП

27 декабря 2017, 17:12

В ДТП погибли шесть человек.

В Саудовской Аравии в исполнение привели смертный приговор в отношении виновника пьяного ДТП, жертвами которого стали шесть человек, передает CA-News.

Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря. 45-летнему мужчине по имени Мухаммед аль-Кахтани отрубили голову.

По сведениям портала, в 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек - члены одной семьи.

Шесть человек погибли. Выжить удалось только одной девочке.

Фото: ca-news.org.


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