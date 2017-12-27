В соответствии с подпунктом 41-23) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила сертификации в сфере легкой и сверхлегкой авиации.

В частности, эксплуатация воздушных судов без наличия действующего сертификатов легкого или сверхлегкого воздушного судна не допускается.

Каждый экземпляр гражданского воздушного судна, не имеющий утвержденной типовой конструкции, должен быть сертифицирован и иметь выданное уполномоченным органом в сфере гражданской авиации удостоверение соответствия его конструкции, характеристик и эксплуатационно-технической документации нормам летной годности.

Воздушное судно, на которое выдано удостоверение соответствия конструкции, характеристик и эксплуатационно-технической документации нормам летной годности, не допускается к осуществлению коммерческих воздушных перевозок.

Сертификацию летной годности легкого и сверхлегкого воздушного судна, выполняющего авиационные работы и полеты в целях авиации общего назначения, а также сертификацию экземпляра гражданского воздушного судна осуществляет уполномоченный орган в сфере гражданской авиации с привлечением некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.