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Тюнеры добавили стиля флагманскому купе Lexus LC 500

27 декабря 2017, 17:25

Всемирно известная компания Vossen подготовила пакет обновлений для флагманского спортивного купе Lexus LC 500.

Напомним, что новинка от премиального японского бренда уже в базовом исполнении отличается фантастическим дизайном экстерьера. Однако это не остановило тюнеров, и они попытались улучшить автомобиль.

Проект модернизации 2-дверной модели Lexus LC 500 получил название LCUL8TR. Одной из особенностей программы улучшения автомобиля, бесспорно, стал окрас кузова, выполненный в небесно-голубом оттенке. Справедливости ради скажем, что это матовая лазурная пленка с металлизированным эффектом.

Кроме этого, спортивное купе оснастили набором уникальных 22-дюймовых колёсных дисков Vossen Forged CG-205t, которые, в свою очередь, выполнены в белом оттенке Miami. «Катки обуты» в производительные шины Pirelli. Также автомобиль получил выпускную систему TOM’S Racing и модифицированную подвеску RS-R.

В качестве напоминания, скажем, что топовая версия купе Lexus LC 500 оснащается V-образным 8-цилиндровым бензиновым мотором объёмом 5,0 литра. Этот агрегат способен генерировать 477 лошадиных сил, и сочетается с новой 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Via livecars


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