Массовая авария на трассе попала на видео
27 декабря 2017, 17:27
Ранее сообщалось, что трасса «Астана-Караганда» закрыта из-за плохих погодных условий.
Сегодня на трассе Караганда-Астана произошла авария, сообщает ИА «NewTimes.kz».
Комментарий по этому поводу у ДВД на транспорте получить не удалось.
Напомним, ранее сообщалось, что трасса «Астана-Караганда» закрыта из-за плохих погодных условий.
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