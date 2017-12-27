Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Массовая авария на трассе попала на видео

27 декабря 2017, 17:27

Ранее сообщалось, что трасса «Астана-Караганда» закрыта из-за плохих погодных условий.

Сегодня на трассе Караганда-Астана произошла авария, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Комментарий по этому поводу у ДВД на транспорте получить не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что трасса «Астана-Караганда» закрыта из-за плохих погодных условий.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...