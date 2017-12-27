Самые красивые рождественские огни в разных странах мира
Как выглядят рождественские огни в разных странах?
Во многих странах мира Рождество является самым долгожданным праздником в году. И одним из неотъемлемых атрибутов этого празднования являются разноцветные гирлянды, которыми украшают как частные дома, так и целые районы больших городов. Где же можно увидеть самые яркие и грандиозные рождественские огни? Как выглядят рождественские огни в разных странах мира?
1. Зимняя иллюминация в Токио, Япония.
2. Рождественские огни «Luci d’Artistа», Салерно, Италия.
3. Огни парка Глебе, Канберра, Австралия.
4. Luztopía, Монтеррей, Мексика.
5. Рождественский парад лодок в Ньюпорт-Бич, Калифорния, США.
6. Рождественская деревня, Ницца, Франция.
7. Парк Тиволи, Копенгаген, Дания.
8. Елисейские поля, Париж, Франция.
9. Дайкер Хайтс, Нью-Йорк, США.
10. Сомерсет-хаус, Лондон, Великобритания.
11. Площадь свободы, Тбилиси, Грузия.
12. Фестиваль света в Кобе, Япония.
13. Рождественская ярмарка, Йена, Германия.
14. Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк, США.
15. Кафедральная площадь, Вильнюс, Литва.
Источник: Fullpicture.
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