Самые красивые рождественские огни в разных странах мира

Во многих странах мира Рождество является самым долгожданным праздником в году. И одним из неотъемлемых атрибутов этого празднования являются разноцветные гирлянды, которыми украшают как частные дома, так и целые районы больших городов. Где же можно увидеть самые яркие и грандиозные рождественские огни? Как выглядят рождественские огни в разных странах мира?

1. Зимняя иллюминация в Токио, Япония.

2. Рождественские огни «Luci d’Artistа», Салерно, Италия.

3. Огни парка Глебе, Канберра, Австралия.

4. Luztopía, Монтеррей, Мексика.

5. Рождественский парад лодок в Ньюпорт-Бич, Калифорния, США.

6. Рождественская деревня, Ницца, Франция.

7. Парк Тиволи, Копенгаген, Дания.

8. Елисейские поля, Париж, Франция.

9. Дайкер Хайтс, Нью-Йорк, США.

10. Сомерсет-хаус, Лондон, Великобритания.

11. Площадь свободы, Тбилиси, Грузия.

12. Фестиваль света в Кобе, Япония.

13. Рождественская ярмарка, Йена, Германия.

14. Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк, США.

15. Кафедральная площадь, Вильнюс, Литва.

Источник: Fullpicture.