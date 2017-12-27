WhatsApp будет недоступен на нескольких мобильных платформах

Начиная с 1 января 2018 года, мессенджер WhatsApp будет недоступен на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10.

WhatsApp отказывается от поддержки нескольких мобильных платформ. Об этом сообщается в блоге компании. Пост датирован 2016 годом, однако на днях он был обновлён, и в нём появилась новая информация, передает searchengines.ru.

Начиная с 1 января 2018 года, мессенджер WhatsApp будет недоступен на телефонах с операционной системой Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10.

«Когда мы основали WhatsApp в 2009 году, картина использования мобильных устройств значительно отличалась от сегодняшней. Apple App Store в то время было всего несколько месяцев. Около 70 процентов смартфонов, которые были в продаже на тот момент, использовали операционные системы BlackBerry и Nokia», — говорится в блоге сервиса.

Поддержка платформы Nokia Symbian S60 будет прекращена после 30 июня 2017 года, Nokia S40 – 31 декабря 2018 года, а на смартфонах под управлением Android с версией 2.3.7 и старше WhatsApp перестанет работать после 1 февраля 2020 года.

Хотя эти платформы пока ещё поддерживаются, WhatsApp больше не занимается активными разработками для них. Это значит, что отдельные функции могут прекратить работу в любой момент.

«Нам было тяжело принять данное решение, но оно необходимо, так как мы стремимся предоставить людям более эффективные способы связи с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp. Если вы используете одно из перечисленных выше мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на более новый Android, iPhone или Windows-телефон», — отмечают в компании.

Фото: searchengine.ru.