Количество небезопасных игрушек для детей в 2017 году снизилось лишь на 0,4%

Количество небезопасных и некачественных игрушек в 2017 году снизилось только на 0,4%. И это вызывает обеспокоенность Комитета охраны общественного здоровья, рассказал сегодня в Службе центральных коммуникаций Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

«В текущем году установлено, что 35,6% не отвечают требованиям технического регламента, из них нарушения по физико-химическим и токсикологическим показателям установлены в 4,7% случаев, остальные 95,3% приходятся на нарушение правил маркировки. Большая часть игрушек приходится на производство таких стран, как Китай (65%), Россия, Республика Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Украина (23%) и неизвестного происхождения (12%). Также причиной поступления на рынок некачественных детских игрушек является бесконтрольный ввоз в страну игрушек мелкими партиями, ручной кладью», - сказал Бекшин.

По его словам, в 2017 году, основной сегмент по несоответствию составили три страны (Китай, Турция, Украина) - 49,4%, далее производители государств-членов ЕАЭС (Россия, Беларусь) - 16 % и отечественные производители -11,1%.

«Опасные токсикологические показатели с превышением допустимых концентраций формальдегида, фенола и стирола выявлены в следующих 5-ти наименованиях игрушек:

- многофункциональная кукла «Карапуз» и мягконабивная игрушка «ЛАВА» (Китай);

- подарочный набор «Весенняя прогулка» («Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА» (Россия);

- игрушка из пластмассы «Лягушка с лягушатами» («Завод огонек» (Россия);

- настольная игрушка «Циферка» (Республика Беларусь).

Основным поставщиком выявленых опасных игрушек являлся ТОО «Союз-игрушка» (Костанайская область)», - привел данные он.

Бекшин отметил, внедрение камерального контроля за ввозом игрушек позволило выявить 43 участника внешнеэкономической деятельности (УВЭД), которыми ввезено более 28 тысяч наименований детских игрушек или более 5,2 тонн детских игрушек, из них зарегистрировано сертификатов соответствия только на 146 наименований.

«В суд направлены иски в отношении 7 участников ВЭД, по решению суда наложено штрафов на сумму более 2,5 млн тенге, временно приостановлена деятельность 5 УВЭД. Снято с реализации более 1,5 тонн детских игрушек. Злостными нарушителями являются следующие участники ВЭД: ИП Курбатов Я.А. и ИП Хасенов Е.Е. из Восточно-Казахстанской области; ТОО «Адватос», ТОО «Силк Вэй Экспресс» и ТОО «Интернэшнл Компани» из Алматы», - отметил он.

По мнению главного санитарного врача страны, эта информация должна заинтересовать реализаторов, которые должны требовать от поставщиков сертификат соответствия на все наименования детских игрушек.

«Как видите, безопасность здоровья детей оказывается у производителей и поставщиков на последнем месте, что обуславливает актуальность этой проблемы и свидетельствует о необходимости совершенствования системы государственного контроля», - заключил Бекшин.

Татьяна Ковалева