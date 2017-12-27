Дарига Назарбаева посетила Национальный космический центр

Цель визита в Национальный космический центр – ознакомление со Специальным конструкторско-технологическим бюро космической техники (СКТБ КТ) с опытным производством.

Члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Даригой Назарбаевой посетили Национальный космический центр и завод по сборке и обслуживанию вертолетов ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Цель визита в Национальный космический центр – ознакомление со Специальным конструкторско-технологическим бюро космической техники (СКТБ КТ) с опытным производством.

СКТБ КТ является составной частью пускового комплекса Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА), ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2018 года. СКТБ КТ с опытным производством предназначено для выполнения проектных работ, производства комплектующих, сборки испытания спутников.

В ходе мероприятия депутаты Сената посетили производственные участки СКТБ КТ, смотровую галерею сборочного цеха СбИК КА, а также ознакомились с работой Центра управления полетами.

Председатель Комитета Д.Назарбаева позитивно оценила состояние и перспективы космической отрасли Казахстана.

«Космическая индустрия, которая никогда ранее в Казахстане не существовала, сегодня есть, и это технология hi-tech, это технология современности и будущего, потребность в которой растет каждый год. Казахстан принял государственную программу «Цифровой Казахстан». У Китая большая аналогичная программа. Практически все государства идут в сторону информатизации», - сказала сенатор.

Для реализации программы «Цифровой Казахстан», развития космической и оборонной промышленности необходимо продолжить работу по подготовке высокопрофессиональных кадров, считает Д.Назарбаева. Сейчас в основном специалистов для этой отрасли готовят по президентской программе «Болашак».

Председатель Комитета акцентировала внимание на предстоящих экономических и технологических переменах.

«В ближайшие два – три года вся наша инфраструктура, сервисные услуги преобразятся. Это приведет к значительному сокращению бюрократического аппарата, будут рационализированы расходы на его содержание. Для экономики тоже плюсы: удешевление производства, создание более современных технологий, в которых будет потребность на внешнем рынке. Это даст большой рывок, и сегодня первый его образец мы увидели в стенах Национального космического агентства», - отметила Д.Назарбаева.

Также сенаторы посетили завод по сборке и обслуживанию вертолетов ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», где ознакомились с производственными площадками казахстанского предприятия, осмотрели его сервисный и авиационный учебный центры.

На базе завода создан сервисный центр, оказывающий квалифицированные услуги по ремонту и технической поддержке вертолетов.

В настоящее время ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» нацелено на увеличение экспортных услуг по техническому облуживанию вертолетов ЕС 145 и обучению летно-технического состава.