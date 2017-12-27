Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы таксист облапошил иностранку

27 декабря 2017, 18:11

Полицейские отреагировали на сигнал о том, что неизвестный частный извозчик взял за проезд с иностранной попутчицы 40 тысяч тенге.

Полицейские Медеуского района Алматы помогли вернуть деньги гражданке США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД южной столицы.

Полицейские отреагировали на сигнал о том, что неизвестный частный извозчик за проезд с Международного аэропорта Алматы до гостиницы «Казахстан» взял с иностранной попутчицы 40 тысяч тенге.

«Первыми тревогу забили работники гостиницы и сообщили об этом на пульт «102». Мы очень быстро установили личность водителя частного такси и пригласили его в Управление внутренних дел. Мужчина сразу же согласился с тем, что, воспользовавшись дезориентацией иностранного гражданина, умышленно завысил сумму проезда. Он вернул деньги 53-х летней женщине, которая, в свою очередь, поблагодарила отзывчивых казахстанцев за оказанное внимание и помощь. Между тем, с водителем такси мы провели праворазъяснительную беседу о недопущении впредь подобных фактов, которые в целом могут негативно сказаться на имидже страны», - информировал начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...