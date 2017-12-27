В Алматы таксист облапошил иностранку
Полицейские отреагировали на сигнал о том, что неизвестный частный извозчик взял за проезд с иностранной попутчицы 40 тысяч тенге.
Полицейские Медеуского района Алматы помогли вернуть деньги гражданке США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД южной столицы.
Полицейские отреагировали на сигнал о том, что неизвестный частный извозчик за проезд с Международного аэропорта Алматы до гостиницы «Казахстан» взял с иностранной попутчицы 40 тысяч тенге.
«Первыми тревогу забили работники гостиницы и сообщили об этом на пульт «102». Мы очень быстро установили личность водителя частного такси и пригласили его в Управление внутренних дел. Мужчина сразу же согласился с тем, что, воспользовавшись дезориентацией иностранного гражданина, умышленно завысил сумму проезда. Он вернул деньги 53-х летней женщине, которая, в свою очередь, поблагодарила отзывчивых казахстанцев за оказанное внимание и помощь. Между тем, с водителем такси мы провели праворазъяснительную беседу о недопущении впредь подобных фактов, которые в целом могут негативно сказаться на имидже страны», - информировал начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.
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