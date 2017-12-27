Впервые в Караганде осудили злостную неплательщицу коммунальных услуг

Женщина не исполнила решение по гражданскому делу об обязательной оплате коммунальных услуг компании «Қарағанды Су».

Прецедент создали юристы компании-услугодателя, обеспечивающей карагандинцев питьевой водой, добившись наказания в уголовном порядке злостной неплательщицы коммунальных услуг, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Караганды, судья Аргын Кутышев признал подсудимую виновной по статье 430 Уголовного кодекса «неисполнение решения суда». Женщина не исполнила решение по гражданскому делу об обязательной оплате коммунальных услуг компании «Қарағанды Су».

«Решением суда №2 Казыбекбийского района Караганды в пользу услугодателя была взыскана сумма долга в размере 74 тысяч 870 тенге», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Воду у нее в квартире отключили, установив заглушки. Но эти меры не заставили потребителя рассчитаться с долгами.

Тогда юристы компании-услугодателя создали прецедент - подали заявление в суд в порядке частного обвинения. То есть уголовное дело в таких случаях возбуждается автоматически.

«Суд признал подсудимую виновной по части 1 статьи 430 УК «неисполнение решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа», и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля на тот же срок», - рассказали в пресс-службе суда.

Фото: МИА Казинформ