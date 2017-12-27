В ЮКО состоялась презентация двух книг

В областном центре Южно-Казахстанской области – городе Шымкент, в научно-универсальной библиотеке «Отырар» состоялась презентация двух книг. В частности, книги «Елбасы Жолдаулары - өркендеу кепілі. Элбоши мактублари - тараққиет кафолати», а также фотоальбома «Туркестан – культурная столица тюркского мира». Отметим, что сборники публикуются по инициативе акима области Жансеита Туймебаева в рамках статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». В презентации приняли участие представители творческой интеллигенции, читатели и молодежь региона.

Выступая на мероприятии заместитель акима области Уласбек Садибеков отметил, что сегодняшняя презентация важна для духовного развития области.

«Сегодня мы презентуем две книги. Первое - это сборник Посланий Главы государства опубликованных с 1997 по 2017 годы, он составлен на узбекском языке. Составитель этого сборника – главный редактор областной газеты «Жанубий Қозоғистон» Алишер Сатвалдиев. Стоит отметить, что это огромный труд. Помимо этого, в 2017 году священный Туркестан был объявлен культурной столицей тюркского мира. В связи с этим, начиная с марта месяца по 5 декабря было проведено более 40 мероприятий. Все эти мероприятия представлены в этом фотоальбоме, составителем которого стал известный поэт Темиргали Копбаев», - сказал У.Садибеков.

В вышеназванный сборник «Елбасы Жолдаулары - өркендеу кепілі. Элбоши мактублари - тараққиет кафолати» вошло 21 Послание Главы государства, в том числе «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и План нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Сборник был опубликован в количестве 1000 экземпляров, и посвящен 26-летию Независимости страны и 20-летию стратегической программы «Казахстан-2030».

Наряду с этим, в фотоальбоме «Туркестан – культурная столица тюркского мира» отражены все события и мероприятия, которые прошли в рамках этого проекта. Тираж фотоальбома составил 500 экземпляров.

В ближайшее время коллекции этих сборников будут доставлены в городские и сельские библиотеки, а также в учебные заведения.