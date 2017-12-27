В Акмолинской области прошел каскад мероприятий, посвященных знаменитому певцу степи Биржан-салу
Одной из значимых акций явился концерт коллектива областной филармонии имени Укили Ыбырая на родине великого поэта в городе Степняк.
Целый каскад мероприятий, посвященных знаменитому певцу степи Биржан-салу, прошел в Акмолинской области в честь переименования Енбекшильдерского района в район Биржан-сала.
Одной из значимых акций явился концерт коллектива областной филармонии имени Укили Ыбырая на родине великого поэта в г. Степняк,
Исполненные артистами произведения стали настоящим подарком для слушателей, ведь в программе звучали наиболее любимые зрителями песни композитора. Так, произведение Биржана сал «Аксеркеш» исполнил солист Сәрсенбай Хасенов, его сменила любимица публики со своим серебристым сопрано, заслуженная артистка РК Газиза Жумекенова с песней Биржана «Ләйлім шырақ» в сопровождении фольклорного ансамбля «Айнаколь».
Вниманию благодарных слушателей представлены были и другие известные произведения акына «Жанбота», «Адасқақ», «Жалғыз арша», «Айтбай» и «Бурылтай».
Наряду с творчеством Биржана в тот вечер были исполнены другие, полные лиризма песни композиторов Ибраһима, Нияза серэ, Таттимбета и других.
Также повсеместно в области состоялись «круглые столы» с участием общественности, классные часы в школах с чтением лекций о жизни и судьбе выдающегося акына, концерт учащихся колледжа имени Биржан-сала с исполнением лучших произведений сал-сері, флэш-моб работников культуры и молодежи у памятника Биржан-салу в г. Кокшетау, читательские конференции в библиотеках и др.
Данная акция была подхвачена журналистским сообществом, на страницах газет, журналов широко освещена биография Биржана, по телевидению выступили эксперты творчества Биржана и его сподвижников.
Проведенные мероприятия стали еще раз свидетельством народной любви к творческому наследию Биржана сала, образно выражающего чувства и эмоции подлинного патриота своей земли. Как отмечают в многочисленных откликах многие акмолинцы, они испытывают гордость за то, что такие выдающиеся личности жили и творили на их земле, именно судьба таких людей служит примером для духовного роста, и, что, благодаря программе Президента «Рухани жангыру», осуществляется сохранение своей культуры, собственного национального кода.
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