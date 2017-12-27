Американские компании платят сотрудникам $100 млрд в год за безделье

Американские компании платят ежегодно платят сотрудникам около $100 млрд за простои на работе. Об этом говорится в исследовании доцента McCombs School of Business Университета Техаса в Остине Эндрю Бродски, которое приводит incrussia.ru.

При подготовке исследования ученые опросили тысячу сотрудников, которые работают в 29 отраслях экономики. Большая часть из них призналась, что в их работе бывают простои — время, которое сотрудник находится на рабочем месте, но по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности. 22% заявили, что такая ситуация происходит ежедневно.

Чтобы получить сумму, которую работодатели тратят на оплату простоев, исследователи умножили их среднее время в год на число граждан США, работающих в офисах полный день. Получившееся значение умножили на среднюю зарплату в стране, которая составляет $17,09 в час.

В пояснительной записке Эндрю Бродски написал, что простои приносят пользу, защищая сотрудников от выгорания и позволяя найти свободных работников для решения срочных задач. В то же время, зная, что нагрузка невелика, сотрудники часто «растягивают» задачи на все рабочее время, отметил он.

В конец декабря американская компания экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) привлекла несколько сотен своих офисных сотрудников к доставке посылок. UPS пошла на такой шаг из-за повышенного количества заказов в преддверии Рождества.

Фото: incrussia.ru