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27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч будут проводиться работы по обновлению ИС ЭСФ

Уважаемые пользователи ИС «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя задачу по исправлению ошибки при отображении всех сотрудников в профиле Головного предприятия в разделе Пользователи.

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства.


27 декабря 2017, 19:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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