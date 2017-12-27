27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч будут проводиться работы по обновлению ИС ЭСФ
Уважаемые пользователи ИС «Электронные счета-фактуры»!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя задачу по исправлению ошибки при отображении всех сотрудников в профиле Головного предприятия в разделе Пользователи.
В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства.
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