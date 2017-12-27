27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч будут проводиться работы по обновлению ИС ЭСФ

Уважаемые пользователи ИС «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 27 декабря 2017 года с 21:00 ч до 23:00 ч времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя задачу по исправлению ошибки при отображении всех сотрудников в профиле Головного предприятия в разделе Пользователи.

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства.