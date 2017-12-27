В Костанайской области задержаны браконьеры, отстрелившие редких животных

В Мендыкаринском районе Костанайской области задержаны браконьеры, отстрелившие две сибирские косули, которые в некоторых регионах РФ занесены в Красную книгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ель» местными полицейскими Мендыкаринского РОВД совместно с егерем Боровского лесхоза задержан подозреваемый, который незаконно отстрелил две сибирские косули.

26 декабря в 20 километрах от поселка Каскат на территории охотничьего хозяйства были обнаружены следы крови, а также протектора шин. Мобильная группа из числа полицейских и защитников природы проследовали по следам.

Следы от автомашины привели ко двору дома в поселке Каскат. В доме проживает 59-летний мужчина, у которого были обнаружены две разделанные туши сибирской косули, также шкуры, нарезное охотничье ружье и гладкоствольное охотничье ружье. Ружья принадлежат 65-летнему жителю села, а автомашина, на которой производилась незаконная охота и перевозка животных 51-летнему мужчине.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что двое мужчин на автомашине «Тойота» выехали на охоту, где незаконно отстрелили две сибирские косули. Затем привезли туши животных во двор к своему знакомому.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота». Оружие, патроны и туши животных изъяты. Назначена экспертиза.