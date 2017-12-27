Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Костанайской области задержаны браконьеры, отстрелившие редких животных

27 декабря 2017, 19:15

Полицейские вычислили преступников по следам протектора шин.

В Мендыкаринском районе Костанайской области задержаны браконьеры, отстрелившие две сибирские косули, которые в некоторых регионах РФ занесены в Красную книгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ель» местными полицейскими Мендыкаринского РОВД совместно с егерем Боровского лесхоза задержан подозреваемый, который незаконно отстрелил две сибирские косули.

26 декабря в 20 километрах от поселка Каскат на территории охотничьего хозяйства были обнаружены следы крови, а также протектора шин. Мобильная группа из числа полицейских и защитников природы проследовали по следам.

Следы от автомашины привели ко двору дома в поселке Каскат. В доме проживает 59-летний мужчина, у которого были обнаружены две разделанные туши сибирской косули, также шкуры, нарезное охотничье ружье и гладкоствольное охотничье ружье. Ружья принадлежат 65-летнему жителю села, а автомашина, на которой производилась незаконная охота и перевозка животных 51-летнему мужчине.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что двое мужчин на автомашине «Тойота» выехали на охоту, где незаконно отстрелили две сибирские косули. Затем привезли туши животных во двор к своему знакомому.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК «Незаконная охота». Оружие, патроны и туши животных изъяты. Назначена экспертиза.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...