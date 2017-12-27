25 декабря 2017 года произведено обновление версии 1.0.3.72 в ИС «Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов»

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Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что 25 декабря 2017 года произведено обновление версии 1.0.3.72 в информационной системе «Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов» по предоставлению декларации по обороту биотоплива «Баланс оборота биотоплива».