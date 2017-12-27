Сотни людей вывозятся поездами из снежного плена в Таразе

Около 200 пассажиров не смогли выехать из Тараза.

Заставших в Таразе пассажиров автобуса отправят до места назначения поездами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения", — заверили в пресс-службе компании.

В настоящее время со станции Джамбул (Тараз) производится вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать.

"Пассажиры будут распределены по поездам. №21 "Семипалатинск-Кызылорда", №55 "Кокшетау-Кызылорда", №23 "Алматы-Актобе", — уточнили в "Пассажирских перевозках"

Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.

Фото: zaleskiy.com