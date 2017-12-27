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В Щучинске погиб один человек из-за аварии в котельной

27 декабря 2017, 20:04

Теплоснабжение близлежащих домой обещают вскоре восстановить.

На ведомственной котельной в городе Щучинск Акмолинской области произошла авария, погиб рабочий, сообщает ru.sputniknews.kz.

Чрезвычайная ситуация возникла в отдельно стоящей котельной в Щучинске 27 декабря в 13.13. Котельная принадлежала филиалу ТОО "Кокшетау Энерго" Восточные МЭС. Из-за избыточного парообразования на предприятии разрушился котел. В результате обрушились потолочное перекрытие и наружная стена. Погиб рабочий котельной.

В котельной было установлено три котла 2013-2014 годов выпуска. Паспорт готовности к отопительному сезону имеется. Котельная обслуживает производственную базу, здание ТОО "Медикус" и 40 абонентов пяти жилых домов.

В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 30 человек состава ДЧС и 6 единиц техники.

На месте ЧС под председательством заместителя акима Акмолинской области Василия Крылова проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Бурабайского района. Даны поручения по проведению разъяснительной работы с населением о перерыве в подаче тепла, о подготовке пунктов временного размещения жильцов и восстановлению теплоснабжения в кратчайшие сроки.

Фото: ru.sputniknews.kz


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