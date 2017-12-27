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Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Парламента Узбекистана

27 декабря 2017, 20:34

Как отметил Токаев, визит был плодотворным с точки зрения укрепления межпарламентского диалога и расширения двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Бория Алихонова, передает МИА Казинформ.

Спикер Сената поблагодарил узбекскую сторону за теплый прием, оказанный делегации казахстанского Парламента в ходе сентябрьского визита в Ташкент и Самарканд. Визит, как отметил К. Токаев, был плодотворным с точки зрения укрепления межпарламентского диалога и расширения двустороннего сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

Председатель Сената назвал Узбекистан важным стратегическим партнером Казахстана в Центральной Азии, отметив вклад президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в укрепление дружественных отношений между нашими странами. «От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависит успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность всего центрально-азиатского региона», - заявил К. Токаев.

В свою очередь Б. Алихонов высоко оценил поступательный характер развития двусторонних отношений в различных сферах. По его мнению, парламенты играют важную роль в реализации договоренностей, достигнутых главами наших государств.

Фото: МИА Казинформ


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