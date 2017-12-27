В Индийском океане нашли дрейфовавшего семь месяцев с котом польского моряка

54-летний мужчина отправился в путь в мае 2017 года с Коморских островов в ЮАР на модифицированной спасательной шлюпке.

Французская береговая охрана спасла у берегов острова Реюньон в Индийском океане польского моряка, который утверждает, что провёл на сломанной лодке в море семь месяцев со своим котом, пишет RT.

Как сообщает AFP, 54-летний мужчина отправился в путь в мае 2017 года с Коморских островов в ЮАР на модифицированной спасательной шлюпке.

Отмечается, что течение унесло его далеко от Мозамбикского пролива между Мадагаскаром и Африканским континентом, которым он изначально собирался пройти.

Мужчина утверждает, что на протяжении большей части времени он и его кот питались половиной порции китайской лапши в день.

Отмечается, что на судне были сломаны измерительные инструменты и средства коммуникации.

Поляк рассказал полиции, что он начал своё путешествие ещё в 2014 году, отправившись из США в Индию. Там он купил лодку, на которой намеревался приплыть в Польшу.

Фото: nordweg.ru