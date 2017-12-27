Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Faceboook объяснили, почему аккаунт Кадырова заблокирован

27 декабря 2017, 21:01

Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать в субботу.

Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США, пишет РИА Новости.

В соцсети пояснили, что на него распространяется действие торгово-экономических ограничений. "В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии компании.

Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать в субботу. В Кремле заявили, что такая политика соцсетей вызывает озабоченность и ухудшает их репутацию. Сам глава Чечни рассказал, что не расстроен таким решением, он завел профили в Telegram и Mylistory.

На прошлой неделе США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова. Их обвиняют в нарушении прав человека. По мнению главы Чечни, США не могут ему простить то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. В Госдуме пообещали подготовить симметричный ответ.

Фото: РИА Новости


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...