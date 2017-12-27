Назначен новый руководитель аэропорта Астаны
Им стал Адимолда Радильбек Окенович.
В международном аэропорту Астаны новый руководитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
"Решением правления управляющей компании Airport management group от 26 декабря 2017 года Председателем правления Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны назначен Адимолда Радильбек Окенович"- говорится в сообщении.
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