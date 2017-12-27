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Если ваша машина мешает убирать снег, алматинские коммунальщики ее увезут

27 декабря 2017, 21:54

К ночному снегопаду коммунальные службы были готовы.

Алматинских автолюбителей попросили пересесть на общественный транспорт. Их машины, по мнению властей, могут помешать уборке снега. За последние сутки в городе выпало 10 сантиметров осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Александр Сергеев, управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы: "Порядка трех тысяч тонн мы высыпали на этот снегопад. А так, в зависимости от снега. Каждые 5 сантиметров выпавшего снега производится посыпка и сметание. И если снег продолжается, опять производится посыпка, чтобы она действовала".

К ночному снегопаду коммунальные службы были готовы. Расчищать снег на дорогах выехали 604 спецмашины, привлечены больше двух тысяч рабочих. Чтобы избежать гололеда, дороги регулярно посыпают специальной смесью из соли и щебня. Машины, припаркованные вдоль дорог, которые мешают убирать, эвакуируют. Работы продолжаются до сих пор. Сейчас коммунальщики готовятся к очередному снегопаду. Осадки, по данным Казгидромета, будут идти с перерывами до 28 декабря. Спасатели уже оповестили алматинцев об угрозе схода лавин. Они советуют отказаться от похода в горы в ближайшие дни.

Фото: mail.kz


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