Данэлия Тулешова выпустила клип

Видео уже набрало более 7 тысяч просмотров.

Юная казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова, чьим талантом восхитился Президент Нурсултан Назарбаев, поделилась радостной новостью, передает МИА «Казинформ».

«Встречайте!!! Мой долгожданный клип ДРУГИЕ!!!», - написала Данэлия Тулешова на своей странице в Инстаграме.

Видео опубликовано на Youtube 27 декабря и уже набрало более 7 тысяч просмотров. Напомним, девочка стала победительницей украинского вокального конкурса «Голос. Дiти». В финале Данэлия растрогала зрителей и наставников шоу глубиной и искренностью исполнения. А композиция «Не твоя война» заставила плакать большую часть зала.

Позже министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы передал Данэлии Тулешовой слова восхищения от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Глава государства Нурсултан Абишевич попросил передать восхищение выступлением Данэлии 15 декабря на торжественном концерте по случаю Дня Независимости. Это, конечно, вызвало благодарность всех присутствующих», - сказал министр, поздравляя Данэлию с победой.

Фото: Kidsmusic.info