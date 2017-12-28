Причиной взрыва в Петербурге стало устройство, начиненное поражающими элементами

По последним данным, 9 человек с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы.

В Следственном комитете сообщили, что причиной взрыва в магазине в Петербурге, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, пишет РЕН.

"В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Взрыв прогремел в супермаркете "Перекресток", который расположен на Кондратьевском проспекте.

По последним данным, 9 человек с ранениями разной степени тяжести были госпитализированы.

Из здания были эвакуированы порядка 70 человек. По данным местных СМИ, в здании, где произошел взрыв, располагался "Гигант-Холл" и казино "Конти".