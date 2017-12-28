Серийных воров задержали в Алматы. Объектами преступлений молодые люди из Восточно и Западно-Казахстанской областей выбирали салоны красоты. Пока один отвлекал, другой выискивал ценные вещи. В основном поживиться им удавалось смартфонами. Нанесённый ими ущерб пока оценивается в 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

«Таким образом сейчас доказана их причастность к четырём аналогичным эпизодам. Эти молодые люди знали на что идут. У них при совершении некоторых краж, они, зная, что данные объект оснащён видеонаблюдением, на лицо натягивали медицинские маски. Ну, как бы простой обыватель, не усомнится в том, что, возможно, человек болен поэтому на них практически никто не обращал внимания. Сейчас они уже водворены в ИВС ДВД города Алматы», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек

Фото: ТАСС