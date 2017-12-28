30 декабря в Алматы состоится вечер бокса
28 декабря 2017, 00:58
В главном поединке встретятся Фируза Шарипова и Джемилла Гонтарюк из Бельгии.
Очередной спортивный праздник устроят в "Алматы Арене" 30 декабря. В главном поединке встретятся наша Фируза Шарипова и Джемилла Гонтарюк из Бельгии. Победа позволит казахстанке стать обязательной претенденткой на главный пояс WBC. Пока в активе Шариповой 8 боёв на профессиональном ринге, проиграла она всего раз, сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.
«У Фирузы были до этого более сильные там в дебюте Фирузы с Софьей Очигавой встречалась, но Гонтарюк тоже на уровне, очень опытная профессионал, которая провела бои практически со всеми топами, в том числе с Евой Вальстрем, она несколько раз дралась за звание чемпионки мира, она является чемпионкой Европы, очень сильная соперница», - сказал менеджер Фирузы Шариповой Сергей Завилейский.
Фото: Getty images
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com