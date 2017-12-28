Украинские военные обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО

Аналогичные военные учения проводились на заповедной территории весной этого года.

Украинские военные провели ракетные испытания на территории Черноморского биосферного заповедника, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на экологов из благотворительного фонда "Экология-Право-Человек", пишет РИА Новости.

"Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО", — говорится в сообщении фонда. Как отмечают экологи, этот заповедник первым из всех в СССР был взят под охрану ЮНЕСКО в 1984 году.

"Заезды военной техники и взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы. Охранный режим заповедной зоны исключает даже причаливать к ее берегам и находиться физическим лицам, кроме работников заповедника", — подчеркнули эксперты. Они добавили, что на этой местности поддерживается особо строгий охранный режим, предусмотренный в законодательстве.

Кроме того, на территорию Черноморского биосферного заповедника на зимовку прилетают сотни водоплавающих птиц, в числе которых есть и занесенные в Красную книгу Украины, говорится в сообщении.

Сотрудники фонда "Экология-Право-Человек" обеспокоены тем фактом, что ракетные испытания прошли с разрешения дирекции заповедника. Действия ВСУ "квалифицируются как нарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 252 Уголовного кодекса Украины", отмечают они.

Аналогичные военные учения проводились на заповедной территории весной этого года. По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, следующие испытания должны состояться в марте 2018 года.

Фото: РИА Новости