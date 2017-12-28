На 2 млн тенге оштрафован бывший инспектор отделения розыска в Астане
Инспектор отделения розыска города Астаны Ә. снял госномер с автомашины и за возврат изъятого номера, потребовал денежное вознаграждение.
Приговор вынесен в столице в отношении бывшего полицейского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Отмечается, что инспектор отделения розыска города Астаны Ә. снял госномер с автомашины и за возврат изъятого номера, потребовал денежное вознаграждение. Однако, водитель обратился в Антикоррупционную службу по городу Астане.
Приговором Алматинского районного суда №2 г.Астаны Ә. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.2 УК Республики Казахстан, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: МИА Казинформ
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