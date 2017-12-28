Члены с/х кооперативов имеют право представить уведомление о применении СНР не позднее 29 декабря 2017 года

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В соответствии с подпунктом 26 пункта 3 статьи 1 Закона РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» (далее - Закон) вносятся изменения в Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», предусматривающие исключение с 1 января 2017 года ограничения по применению специального налогового режима для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов аффилированными лицами (далее - СНР).

При этом согласно подпункту 27) пункта 3 статьи 1 Закона положения пункта 1 статьи 450 Налогового кодекса на период с 1 декабря 2017 года до 1 января 2018 года действуют в следующей редакции:

«1. Для применения специального налогового режима при переходе с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения представляется уведомление о применяемом режиме налогообложения не позднее 10 декабря года, предшествующего первому году применения специального налогового режима, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Члены сельскохозяйственных кооперативов, у которых право применения данного специального налогового режима возникло в связи с отменой нормы подпункта 3) пункта 3 статьи 448 настоящего Кодекса, вправе представить уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, в срок не позднее 29 декабря первого года применения специального налогового режима.

В случае возникновения права на земельный участок после вышеуказанной даты до 31 декабря текущего календарного года уведомление о применяемом режиме налогообложения представляется в налоговый орган в течение тридцати календарных дней с даты постановки на регистрационный учет по месту нахождения данного земельного участка.

Вновь созданные (возникшие, образованные) налогоплательщики для применения специального налогового режима представляют уведомление о применяемом режиме налогообложения в налоговый орган одновременно с налоговым заявлением о постановке на регистрационный учет в соответствии с пунктом 3 статьи 577 настоящего Кодекса.

При этом датой начала применения специального налогового режима являются:

1) для вновь созданных (возникших, образованных) налогоплательщиков - дата государственной регистрации юридического лица в органах юстиции или государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах;

2) для налогоплательщиков, за исключением вновь созданных (возникших, образованных) и указанных в части второй настоящего пункта, - первое число календарного года, следующего за годом, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения;

3) для налогоплательщиков, указанных в части второй настоящего пункта, - первое число календарного года, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.».

В связи с внесенными изменениями, члены сельскохозяйственных кооперативов имеют право представить в органы государственных доходов уведомление о применяемом режиме налогообложения на применение СНР с 1 января.2017 года в срок не позднее 29 декабря 2017 года на бумажном носителе для последующего их внесения в информационные системы.