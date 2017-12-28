Фиксированный налог для обменных пунктов

КГД Министерства финансов РК сообщает, что в соответствии с новым Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) с 1 января 2018 года плательщиками фиксированного налога признаются уполномоченные организации - юридическое лицо, не являющееся банком второго уровня, имеющее лицензию на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение (приложения) к ней, в котором (которых) указывается обменный пункт (обменные пункты) уполномоченной организации.

Объектом налогообложения фиксированным налогом являются обменный пункт уполномоченной организации.

Новым Налоговым кодексом установлены размеры минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на единицу объекта налогообложения в месяц.

При этом налоговым периодом для фиксированного налога является календарный квартал.

Исчисление фиксированного налога производится путем применения соответствующей ставки налога к каждому объекту налогообложения.

Для сведения сообщаем, что фиксированный налог подлежит уплате в бюджет по месту регистрации объектов налогообложения не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Декларация по фиксированному налогу представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в налоговый орган по месту регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

На основании вышеизложенного налогоплательщики, осуществляющие деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемой уполномоченными организациями подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. При этом данная постановка производится в налоговых органах по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, используемых при осуществлении отдельных видов деятельности.

Постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, вышеуказанными налогоплательщиками производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по форме, утвержденной уполномоченным органом, которое представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

В связи с чем, доводим до сведения уполномоченных организаций, имеющих лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение (приложения) к ней, о праве представления вышеуказанного уведомления на бумажном носителе по установленной форме для последующего внесения их в информационные системы управлениями государственных доходов.