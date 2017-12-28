С 1 января 2018 года вводятся изменения в Правила осуществления госзакупок

Приказом Министра финансов РК от 22 декабря 2017 года № 739 внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

Концептуальными поправками в Правила являются:

первое - упрощение требований к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами;

второе - установление демпинговой цены по работам, не связанным со строительством, в случаях, если конкурсное ценовое предложение является ниже цены, выделенной на конкурс, более чем на 40%;

третье - снижение пороговых значений для установления критерия по опыту работы.

Ознакомиться со сравнительной таблицей изменений в Правилах осуществления государственных закупок можно на портале государственных закупок.