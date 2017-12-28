Дипломаты Казахстана в Турции помогли спасти новорождённую девочку

Казахстанские дипломаты помогли спасти новорождённую девочку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Ребёнка экстренно перевезли из Турции на родину в Казахстан для проведения операции.

У семьи Кожековых в Турции находится на лечении сын. Именно поэтому второй ребёнок в семье появился на свет за границей. Однако при родах у малышки диагностировали сложнейшие болезни сердца, кровоснабжения мозга. При этом беременность женщины протекала спокойно. Ни один скрининг не показал, что у новорождённой могли бы быть проблемы.

Как рассказывает отец девочки, которой едва исполнилось семь дней, смысла ждать операции в Турции не было. Последнюю надежду семья возлагала на государство. Не зря: дипломаты сработали оперативно. Уже на следующий день Жасулан Кожеков получил положительный ответ.

"Очень часто мы ругаем наши государственные службы за то, что они не оперативны, медлительны, что бюрократическая машина неповоротлива. Я хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить лично и министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова, и министра здравоохранения Елжана Биртанова. И очень хотел поблагодарить нашего посла в Турции Абзала Сапарбекулы и нашего консула Бауржана Абдрахманова", – сказал отец девочки Жасулан Кожеков.

В Казахстане в экстренном порядке девочку прооперируют совершенно бесплатно.

Фото: krasaru.ru