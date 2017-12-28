Внеплановое отключение света произойдет в некоторых районах Астаны
28 декабря 2017, 06:22
Отключение произойдет по причине ремонта оборудования.
На ряде улиц Астаны 28 декабря будет прекращена подача электроэнергии, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Отключение произойдет по причине ремонта оборудования.
Фото: Gagauzinfo.md
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