Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области и ЮКО
В Атырау 28 декабря ночью и утром ожидается туман.
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"28-29 декабря местами по Южно-Казахстанской области ожидается туман. Также 28 декабря по Атырауской области местами ожидается туман, гололед", - говорится в сообщении.
Фото: Казинформ
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