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В больницах остаются девять пострадавших при взрыве в Петербурге

28 декабря 2017, 06:59

Один из пострадавших выписан.

Шесть пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Калининском районе Петербурга, который сейчас находятся в трех городских больницах, остаются в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном, один — выписан, сообщила РИА Новости вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"По состоянию на 23.30 мск (02.30 аст.) пострадавшие в происшествии, случившимся в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, направлены в три больницы: Александровская, Мариинская и Елизаветинская. Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести шесть, в удовлетворительной трое", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Как сообщили в НАК, при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Петербурге, пострадали десять человек.

Фото: © РИА Новости


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