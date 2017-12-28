«Кайрат» ведет переговоры с экс-игроком «Зенита» и «Спартака»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ведет переговоры с руководством «Кайрата» о переходе в алматинский клуб, сообщает СИА «SPORTINFORM».

33-летний Быстров известен по своим выступлениям за питерский «Зенит» и московский «Спартак», в составе сборной России на его счету 47 матчей и 4 гола.

Последние несколько лет карьера флангового полузащитника идет по нисходящей. И на примере своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина, Владимир хотел бы перезапустить ее. Как раз поближе к Аршавину он и не прочь попасть. Но у руководства «Кайрата» на сей счет имеется свое мнение: им нужен, в первую очередь, центральный нападающий, а Быстров является игроком фланга. Поэтому его кандидатура не является приоритетной для зимнего трансферного окна, поэтому вероятность его перехода оценивается как 50/50.

Добавим также, что переговоры проходят на уровне самого владельца клуба Кайрата Боранбаева, и менеджмент клуба мало что знает о них. Последним местом работы Быстрова является новичок российской премьер-лиги «Тосно», в составе которого он появлялся на поле лишь 3 раза. До перехода в клуб из Ленинградской области он защищал цвета «Краснодара» и «Анжи».

Фото: spartakmoskva.ru



