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В Нью-Йорке скончался болашаковец, сын экс-сенатора Ермека Жумабаева

28 декабря 2017, 08:04

Причиной смерти стала остановка сердца.

Магистрант программы "Болашак", сын бывшего сенатора Казахстана Ермека Жумабаева — Аскар Жумабаев скончался в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

"При содействии нашего генерального консульства в Нью-Йорке тело погибшего доставлено сегодня ночью в Казахстан. По заключению врачей, причиной смерти стала остановка сердца", — сообщили в ведомстве.

Аскар Жумабаев обучался по программе "Болашак". Его отец Ермек Жумабаев был депутатом сената парламента Казахстана с 1995 по 2014 год.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Абхазия


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