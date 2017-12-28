В Нью-Йорке скончался болашаковец, сын экс-сенатора Ермека Жумабаева
Причиной смерти стала остановка сердца.
Магистрант программы "Болашак", сын бывшего сенатора Казахстана Ермека Жумабаева — Аскар Жумабаев скончался в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.
"При содействии нашего генерального консульства в Нью-Йорке тело погибшего доставлено сегодня ночью в Казахстан. По заключению врачей, причиной смерти стала остановка сердца", — сообщили в ведомстве.
Аскар Жумабаев обучался по программе "Болашак". Его отец Ермек Жумабаев был депутатом сената парламента Казахстана с 1995 по 2014 год.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Абхазия
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