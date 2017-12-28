В Атырау водители автобусов отказались выходить на маршруты

Порядка 100 атырауских пассажирских автобусов и микроавтобусов не вышли с утра на маршруты 27 декабря. Таким образом водители-частники выразили свой протест на действия компании-перевозчика, решившей поднять цены за работу на линии, передает Zakon.kz со ссылкой 24.kz.

В руководстве компании заверяют, что подняли цены вынужденно. Частники же обвиняют их представителей в незаконных денежных поборах.

С самого утра у ворот компании-перевозчика настоящее столпотворение. Около 100 автобусов и маршрутных такси не вышли на работу. Все они частники, которых нанимает компания. По словам водителей, причиной стало решение ТОО о повышении цен за работу на линии. Для автобусов сейчас она составляет 3 600 тенге, для «ГАЗелей» 2 тысячи.

Представители компании заверяют, что мера это вынужденная, да и повышение не такое уж и большое.

«Мы решили поднять цены всего на 15%. Это не так много, я считаю. Нам деваться некуда. Из 70 автобусов из нашего парка на маршрутах только 30. Остальные неисправны. У нас 88 млн тенге долгов за топливо и запасные части. Нам нужно платить медработникам, механикам», - сказал директор ТОО «АйсТрансХолдинг» Жасулан Бисенов.

Между тем водители обвинили представителей компании в незаконных денежных поборах. На каждый выгодный маршрут существуют свои неофициальные расценки, говорят они. На месте также побывали представители акимата, которые пообещали разобраться в ситуации. Если факты незаконного сбора денег у частников будут подтверждены, виновные понесут самое суровое наказание.

«Все требования и жалобы людей мы выслушали. Побеседовали с представителями компании перевозчика. В итоге нам удалось прийти к решению вопроса. Стоимость выхода на маршрут для автобусов и микроавтобусов останется без изменений. Что касается обвинений в незаконном сборе денег, то здесь будет проведено детальное разбирательство», - отметил представитель городского отдела ЖКХ Нурлан Турланов.

Уже к обеду все автобусы вышли на свои линии и приступили к работе.

Фото: 24.kz