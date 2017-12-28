В ряде регионов Казахстана ограничено движение на трассах

Из-за ухудшения погодных условий в нескольких областях Казахстана объявлено ограничение движения, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казахавтодор».

В ЮКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-665, уч. гр.Жамбылской области-с.Машат.

В Жамбылской области в связи с аномальной погодой (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Южно-Казахстанской области.

В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Сарыозек-Коктал» км. 40-80, уч. с.Когалы-с.Басши. Ограничено движение для всех видов автотранспорта также на а/д «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» км. 133-172, уч. с.Байсеит-пов на с.Чунджа.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, уч. г.Астана-гр.Карагандинской области, а также на а/д «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Астана-гр.Павлодарской области.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 205-259, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. 27.12.2017 г. в 13.30 ч. Дорога закрыта движения для всех видов автотранспорта и на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1858-1991, уч. г.Балхаш-п.Сарышаган. Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.

Фото: "Казахавтодор"