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Названы продукты для улучшения сексуальной жизни

28 декабря 2017, 08:51

Врач замечает, что депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека.

Диетолог Сара Флор рассказала о продуктах, которые могут заметно повысить либидо и наполнить сексуальную жизнь человека яркими впечатлениями, сообщает Лента.ру.

Врач замечает, что депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека. Восстановить ее можно с помощью правильного питания.

Флор советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать есть много сахара, так как это приводит к ожирению, которое негативно сказывается на сексуальности. Для улучшения кровотока можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо и нут. Мясо птицы и хлеб позитивно скажутся на настроении.

Для повышения уровня феромонов в потных выделениях следует есть сельдерей. Позитивно на либидо скажется употребление чеснока. Чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании, его надо регулярно есть в течение месяца. Позитивное воздействие окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

Фото: GÃ©Rard Houin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com


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