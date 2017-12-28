Самому презираемому человеку в США вынесли обвинительный вердикт

Известность Мартин Шкрели приобрел после скандала, связанного с завышением цен на лекарства

Бывший юрист экс-главы американских фармацевтических компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophine Мартин Шкрели признан жюри присяжных виновным в соучастии в махинациях с ценными бумагами. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает Reuters.

Согласно обвинительным материалам, Шкрели с группой сообщников обманом убедил инвесторов вложить средства в два разорившихся впоследствии фонда, а также растратил активы Retrophine. Как заявила прокуратура, 34-летний Шкрели пошел на растрату 11 миллионов долларов, чтобы расплатиться с личными долгами.

Известность Мартин Шкрели приобрел после скандала, связанного с завышением цен на лекарства. Он приобрел права на производство препарата Daraprim, используемого для лечения токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, и поднял цену с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Lucas Jackson / Reuters.