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В крови беглеца из Северной Кореи нашли антитела к сибирской язве

28 декабря 2017, 09:20

По мнению экспертов, это свидетельствует о планах северокорейских властей использовать биологическое оружие.

Медики обнаружили антитела к сибирской язве в крови солдата, бежавшего из КНДР в Южную Корею, передает Life.

По мнению экспертов, это свидетельствует о планах северокорейских властей использовать биологическое оружие.

Власти Южной Кореи сообщили, что пересекший границу солдат КНДР имеет иммунитет к особо опасной инфекционной болезни — сибирской язве. Это значит, что в распоряжении Ким Чен Ына есть возбудитель сибирской язвы, который может использоваться для разработки биологического оружия. Для доставки сибирской язвы на вражескую территорию КНДР сможет использовать недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты.

Интересно, что в СМИ и раньше появлялась информация о разработке биологического оружия в Северной Корее. Так, на этой неделе японская газета Asahi опубликовала материал об испытании КНДР боеголовок с сибирской язвой. Тем не менее северокорейские власти по-прежнему отрицают этот факт и предъявляют США аналогичные обвинения.

Фото: imgur.


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