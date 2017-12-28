В учебном центре АО «НК«ҚТЖ» таджикские железнодорожники получили специальность «Машинист тепловоза»

Железнодорожники из Таджикистана поблагодарили преподавателей Карагандинского центра, которые приложили все необходимы условия для организации обучения.

В филиале АО «НК «ҚТЖ» - «Карагандинский учебный центр работников железнодорожного транспорта» прошли профессиональное обучение помощники машинистов тепловозов ГУП «Таджикская железная дорога».

Обучение охватило такие важные направления, как Правила технической эксплуатации железных дорог, вождение и ремонт тепловозов, системы автотормозов, обслуживание грузовых вагонов и путевого хозяйства.

Вместе с этим, таджикские железнодорожники овладели практическими навыками вождения на тренажере-симуляторе тепловоза модели ТЭ33А, который установлен в центральном учебном центре АО «НК «ҚТЖ» в Астане.

По завершению обучающих курсов заместитель директора филиала АО «НК «КТЖ» - «Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта» М. Мырзахметов вручил таджикским железнодорожникам свидетельства по специальности «Машинист тепловоза».

Железнодорожники из Таджикистана поблагодарили преподавателей Карагандинского центра, которые приложили все необходимы условия для организации обучения, практических занятий по жд специальностям. В ходе обучения таджикские машинисты ознакомились с работой завода по производству скоростных пассажирских вагонов «Тұлпар-Тальго».

В учебном центре позаботились о том, чтобы курсанты побывали в Астане, совершили экскурсию по достопримечательностям столицы и побывали на объектах «ЭКСПО-2017».

Источник: Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»