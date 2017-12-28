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На большей территории Казахстана 28 декабря снег и метель

28 декабря 2017, 09:27

Лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут осадки в виде снега, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части территорий ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усилится ветер 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, метель, гололед, усилится ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед.

В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Мангистауской области местами усилится ветер 15- 20м/с.

Фото с сайта mixnews.lv


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