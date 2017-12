Димаш Кудайберген начал работать с дизайнером Майкла Джексона и Леди Гаги, сообщает Zakon.kz.

"Дизайнер Майкла Джексона, Леди Гаги, Господин Залди, который помогает мне в последние дни. Для сотрудничества он со своей командой прилетел из Лос - Анджелеса. Является обладателем многих наград", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Гоко Залди – один из самых именитых и востребованных нью-йоркских дизайнеров. С 2001 года он создал неповторимый стиль таким иконам индустрии развлечений, как Майкл Джексон, Гвен Стефани, Леди Гага, Бейонс, Дженнифер Лопез, Мэри Джей Блайдж, Уилл Ай. Эм, Руфус Уэйнрайт, группа «Сизор Систерс», Алиша Киз, Бритни Спирс, Холли Бери, Паркер Поузи, Габури Сидибе, Мик Джаггер и мн. др. В 2009 году Залди назначили ведущим художником по костюмам для турне THIS IS IT Майкла Джексона, а также для североамериканского турне Monster Ball певицы Леди Гаги. Четыре года Залди тесно сотрудничал с Гвен Стефани, помогая певице создавать одежду для ее лейбла L.A.M.B. Одновременно с этим Залди работал и над собственными коллекциями одежды. Для Гоко Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour – первый опыт сотрудничества с Cirque du Soleil.

Фото: KazTime.kz