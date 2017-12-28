Путин поддержал идею провести в Казахстане форум IT-специалистов

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу государства Нурсултана Назарбаева за предложение проведения в Казахстане форума IT-специалистов, сообщает МИА «Казинформ».

«Вот сейчас только мы с коллегами обсуждали вопросы, касающиеся энергетики, развития наших отношений в космосе, имею в виду не только использование Байконура, но и продвижение Казахстана по пути развития новых компетенций, технологий. Это нацелено на перспективу, это наше сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, наша работа в области цифровой экономики. И мы Вам благодарны за Вашу инициативу провести в Казахстане встречу специалистов на высоком экспертном уровне по развитию цифровых технологий», - сказал Владимир Путин на двусторонней встрече с Нурсултаном Назарбаевым в Москве.

Он отметил, что отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно.

«Рост товарооборота у нас составил за первые 10 месяцев текущего года более 34%. Это серьезное движение вперед», - сказал российский президент.

«Но, собственно говоря, даже не это главное, - продолжил он - И может быть не то, что у нас накопленных прямых инвестиций в казахстанскую экономику свыше 10 миллиардов, а важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений. В целом, хочу констатировать, что Казахстан был и остается нашим ключевым партнером в сфере экономики, и безусловно, является нашим стратегическим партнером в целом, имею в виду и сферу безопасности, обеспечения обороноспособности наших государств».

Он пожелал народу Казахстана успехов и всего самого наилучшего в наступающем 2018 году.

Напомним, что ранее Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ.