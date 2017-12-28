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Ученые выяснили, как испытывают счастье бедные и богатые

28 декабря 2017, 09:58

Для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой.

Состоятельные люди склонны испытывать больше позитивных эмоций от мыслей о самих себе. В то же время зарабатывающие меньше получают больше удовольствия от возможности общаться с другими людьми. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, опубликованном Американской психологической ассоциацией, сообщает РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1519 человек. Помимо данных о доходах, ученые узнали у респондентов то, как сильно они испытывают эмоции, которые обычно связывают с счастьем — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Для этого добровольцев попросили оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде "Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства".

Выяснилось, что для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой. Наиболее высоко они оценивали фразы вроде "Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают". Для менее богатых счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание.

"Это исследование доказывает, что деньги не гарантируют счастье, но способны повлиять на то, как оно проявляется", — говорит один из авторов исследования Пол Пифф.

Ранее американский нейробиолог Моран Серф заявил, что ощущение счастья зависит от людей из окружения человека, и не имеет ничего общего с материальным положением, личной философией или жизненным опытом.

Фото: Fotolia / Tomasz Zajda.


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