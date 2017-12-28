Что можно ожидать от Есимова на новом месте в ближайшее время

Самой главной интригой прошлой недели стала смена первого руководителя монстра отечественной экономики - ФНБ “Самрук-Казына”. Отставка Умирзака Шукеева стала прогнозируемой неожиданностью, пишет газета "Время".

Несколько долгих дней журналисты, эксперты и сотрудники многочисленных дочерних компаний СК ждали назначения нового руководителя. Хотя многие высказывали мнение, что этот пост займет человек, сумевший не только триумфально провести выставку ЭКСПО, но и едва ли не впервые в отечественной истории сэкономивший почти половину бюджета грандиозного мероприятия, - Ахметжан Есимов. Уж слишком часто хвалил его президент в последнее время, начиная с апрельского совещания по подготовке к выставке, а к Дню независимости наградил орденом “Ќазақстанның Еңбек Ері”.

Люди, хотя бы немного разбирающиеся в тонкостях протокола, прекрасно знают, что, исполняя указ главы государства, назначать на должности отправляется либо премьер-министр, либо руководитель администрации президента. Если оба принимают участие в этом церемониале, значит, фигура непростая. Всем и так ясно, что руководить Фондом национального благосостояния будет человек, получивший карт-бланш на все.

Главный вопрос, который волнует сегодня не только сотрудников “Самрука” и его многочисленных “дочек”: каких шагов ожидать от Есимова на столь важном посту? Он человек с колоссальным политическим опытом, “Самрук” - гигантский холдинг, который, по разным оценкам, контролирует от половины до трех четвертей экономики страны. Понятно, что Есимов с его энергией и близостью к главному центру принятия решений пришел в “Самрук” не для “посидеть”. Наверняка у него есть конкретные поручения президента, и, скорее всего, они связаны с нынешним положением в экономике.

Итак, попробуем проанализировать его действия на различных постах за пару прошлых десятилетий и попытаемся понять, что ждет “Самрук” в ближайшее время.

Первое, с чем наверняка столкнется “Самрук”, - реструктуризация. Причин тут несколько. Во-первых, ни для кого не секрет, что ФНБ за долгие годы своего существования стал неповоротливой махиной. Есимов, всегда бывший сторонником жесткой вертикали управления, придя на ЭКСПО, прежде всего сократил ровно половину топ-менеджмента, а остальных заставил работать на конечный результат, который мы с вами наблюдали в течение трех месяцев уходящего года. Во-вторых, в связи с этим можно предположить, что может быть урезана и “самостийность” дочерних компаний СК. Сегодня в публичном поле не наблюдается особой связи “дочек” с холдингом, в котором большую роль играли многочисленные западные советники, традиционно являющиеся сторонниками децентрализации.

Второе, чего можно ожидать от Есимова на новом месте в ближайшее время, - это оптимизация расходов. Вы помните, что на ЭКСПО из запланированных 816 миллиардов тенге было затрачено всего 452 миллиарда. Причем на результате это сказалось только положительно. Сегодня ни для кого не секрет, где проводят самые шикарные праздники и куда нужно устроиться на работу, чтобы считать жизнь состоявшейся. Можем ожидать чистку и дальше вниз по вертикали - по всем нацкомпаниям. Отдельно стоит сказать про бюджеты “Самрук-Казыны”. Цифр много, остановимся на официальной: на сайте указана выручка по итогам прошлого года - 4 трлн. 100 млрд. тенге, в сравнении с 2013 годом есть падение доходов почти на 900 миллиардов. Сейчас активы фонда оцениваются почти в 22 с половиной триллиона тенге. Впереди еще приватизация более сотни компаний - как прибыльных, так и откровенного балласта. Но, наверное, большего внимания заслуживают расходы на многочисленные социальные и спортивные проекты. Здесь уж точно необходим аудит.

Что еще точно можно ожидать от Есимова как руководителя ФНБ “Самрук-Казына”, так это нестандартных решений. Здесь можно вспомнить его руководство городом Алматы. В его период решалась проблема с дольщиками. Алматы был городом, где больше всего было пострадавших жителей. В стране в то время не было практики решения этих проблем. Тогда правительство подписало около 120 постановлений по дольщикам и сопутствующим проблемам. Оперативно разработали схему, по которой местные власти должны были помогать пострадавшим. Выделили деньги. Одновременно есимовская команда искала в городе других застройщиков и инвесторов, бравших на себя строительство и риски. Взамен они получали гарантии акимата и коммерческую недвижимость под квартирами дольщиков. Нестандартно решались проблемы и с общественным транспортом. Так появился муниципальный автопарк - первые 400 автобусов, взятых в кредит от ЕБРР. А еще алматинцы помнят: при Есимове достроили метро, был создан Алатауский район. Проблемные районы присоединили к мегаполису, провели инвентаризацию участков и построили все необходимые коммуникации. Но если тогда акиму Есимову приходилось выбивать деньги и юридическую поддержку в правительстве, используя свой политический вес, то в “Самруке” он будет в значительной степени самостоятелен.

А вот в стратегических вопросах Ахметжан Смагулович вряд ли станет рисковать. Здесь можно проанализировать его работу на посту министра сельского хозяйства. Тогда он сосредоточился на прорывных, по его мнению, направлениях, одно из которых - развитие племенного животноводства. Кстати, в те годы Казахстан был крупнейшим в мире поставщиком муки и по экспорту зерна занимал шестое место. Как говорят знающие его люди, Ахметжан Смагулович выберет перспективные направления и будет добиваться быстрых побед.

Однако справится ли он с такой серьезной ношей, где перекликаются большие внутренние и геополитические интересы, сказать крайне трудно. Хотя для успеха у него есть опыт работы на дипломатической стезе, руководства Госкомитетом по инвестициям и руководителем администрации президента. Наверняка, как говорится в таких случаях, руки помнят. А ведь ему предстоит разгребать кучу вопросов - от строительства Балхашской ТЭС до завершения приватизации дочерних компаний, вести сложную работу с инвесторами и партнерами в нефтегазовой отрасли и разбираться с проблемами “Қазақстан темір жолы”.

Но самые главные вопросы: оправдает ли “Самрук-Казына” при новом руководителе свое пафосное название “Фонд национального благосостояния” и станет ли его деятельность более открытой и прозрачной? Ведь до сих пор эта мегаорганизация жила по принципу “деньги любят тишину”.

В чем сейчас журналисты уж точно не сомневаются, так это в том, что громких информационных поводов ФНБ в следующем году создаст немало.

Аскар ДЖАЛДИНОВ